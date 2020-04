Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Mann zeigte sich schamverletzend

Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Am Samstagabend gegen 21.30 Uhr joggte eine männliche Person auf dem unbefestigten Rotbachweg. Als er zwei Frauen sah, verlangsamte er seine Geschwindigkeit und starrt die beiden mit entblößtem Geschlechtsteil an. Anschließend flüchtete er in Richtung der Straße Am Freibad. Der Jogger trug lediglich einen grauen Kapuzenpullover und Sportschuhe. Er ist circa 40 - 50 Jahre alt, 180 cm groß und muskulös. Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken unter 02064/6220 oder 0281-1070.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell