Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradunfall fordert zwei Schwerverletzte

Stuttgart-Luginsland (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag (11.04.2020) gegen 12.25 Uhr ereignet hat, ist der Fahrer eines Motorrades und seine Sozia schwer verletzt worden. Der 28-Jährige befuhr mit seiner Honda die Fellbacher Straße in Richtung Fellbach. Auf Höhe der Dietbachstraße kam er aus bislang unbekannter Ursache mit seiner Maschine zu weit nach rechts und prallte gegen einen Laternenmast. Er und seine 18-jährige Sozia kamen mit schweren Verletzungen mit einem Notarzt in eine Stuttgarter Klinik.

