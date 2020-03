Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Brand

Ochtrup (ots)

Am frühen Freitagmorgen (20.03.), zwischen 02.30 Uhr und 02.40 Uhr, standen zwei Altkleidercontainer an der Kreuzung Goethestraße/Weilautstraße in Flammen. Unbekannte entzündeten auf noch unbekannte Weise die Textilien in den Containern. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

