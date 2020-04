Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeibeamte attackiert und Streifenfahrzeug beschädigt

Stuttgart-Süd (ots)

Bei der Kontrolle einer vierköpfigen Personengruppe am Marienplatz ist es am Samstag (11.04.2020) gegen 14.30 Uhr zu einem Übergriff gegen die eingesetzten Polizisten gekommen. Das dem Sozialgeschädigtenmilieu zuzurechnende Grüppchen saß gemeinsam auf einer Mauer und sollte aufgrund des vorliegenden Verstoßes gegen die Corona-Verordnung kontrolliert werden. Ein alkoholisierter 33-Jähriger trat dabei mehrfach, trotz Ermahnungen, auf knapp einen halben Meter an die Beamten heran. Außerdem lehnte er sich an das Streifenfahrzeug. Aufforderungen, dies zu unterlassen, erwiderte er mit Beleidigungen. Als er dann auch noch einem Beamten mit der flachen Hand ins Gesicht schlagen wollte, wurde er zu Boden gebracht und mit einer Handschließe geschlossen. Als er von den Beamten aufgerichtet wurde, um ihn in den Streifenwagen zu verbringen, trat er gegen das Fahrzeug und verursachte einen Delle. Während des Transports beleidigte er weiterhin die Polizisten und es gelang ihm, zwei Beamte gegen das Schienbein bzw. den Oberschenkel zu treten. Nachdem ein Richter den beantragten Gewahrsam bis zum nächsten Morgen anordnete und ein Arzt die Haftfähigkeit bescheinigt hatte, wurde der 33-jährige Deutsche in den Polizeigewahrsam eingeliefert.

