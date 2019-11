Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Radfahrerin nach Unfall verletzt

Lingen (ots)

Am Montagmorgen ist es an der Schützenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 19-jährige Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Gegen kurz vor 8 Uhr fuhr eine 22-jährige Frau mit ihrem BMW von einem Parkplatz auf die Schützenstraße ein. Dabei übersah sie die von rechts kommende Frau auf ihrem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß. Die 19-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Die Verursacherin entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Während der Sachverhaltsaufnahme durch eine Streifenbesatzung der Polizei erschien sie dann aber wieder am Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell