POL-LB: Altdorf: Boot beschädigt; BAB 8/Rutesheim: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und 60.000 Euro Sachschaden; BAB 81/Sindelfingen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Altdorf: Boot beschädigt

Nach einer Sachbeschädigung in der Weilemer Straße in Altdorf sucht der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031/41604-0, Zeugen. Zwischen Sonntag 13.30 Uhr und Mittwoch 07.00 Uhr wurde ein Boot, das auf einem Bootsanhänger vor einem Gebäude stand, mit schwarzem Lack beschmiert. Zwei Fenster und zwei Stellen der weißen Außenhaut wurden so beschädigt. Der hinterlassen Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. Darüber hinaus ließ der noch unbekannte Täter die Luft aus einem Reifen des Anhängers entweichen, wodurch dieser mutmaßlich jedoch nicht beschädigt wurde.

BAB 8/Rutesheim: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und 60.000 Euro Sachschaden

Vier leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 60.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Mittwoch gegen 05.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Rutesheim in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete. Vermutlich führte einsetzender Starkregen zu Aquaplaning, so dass ein 59 Jahre alter Mercedes-Fahrer, der wohl seine Geschwindigkeit nicht an die Witterungsverhältnisse angepasst hatte, ins Schleudern geriet. Der Mann prallte zunächst in die Mittelleitplanke, wurde abgewiesen und stieß auf dem mittleren Fahrstreifen mit einem 70-jährigen VW-Lenker zusammen. Dessen PKW schlittere durch die Wucht des Aufpralls auf die rechte Spur und knallte mit einem 23 Jahre alten Sattelzuglenker zusammen. Derweil schleuderte der Mercedes, in dem der 59-Jährige saß, auf den Standstreifen. Dort stand ein weiterer Mercedes, in dem ein Fahrer und dessen 20-jährige Beifahrerin saßen. Diese waren kurz zuvor wohl ebenfalls aufgrund des Aquaplanings ins Schleudern geraten und hatten nun auf dem Standstreifen angehalten. Der Mercedes des 59-Jährigen kollidierte schließlich auch noch mit dem Mercedes auf dem Standstreifen. Die vier Insassen der beteiligten PKW erlitten leichte Verletzungen. Die beiden Personen, die sich auf dem Standstreifen befunden hatten, mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme waren der rechte und der mittlere Fahrstreifen bis gegen 09.20 Uhr gesperrt. Die drei PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der LKW konnte durch einen Pannenservice wieder flott gemacht werden und weiter fahren. Der entstandene Rückstau erstreckte sich über etwa zwölf Kilometer.

BAB 81/Sindelfingen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Beim Fahrstreifenwechsel von der mittleren auf die rechte Spur übersah ein 41-jähriger Sattelzuglenker am Mittwoch gegen 06.15 Uhr wohl den Hyundai einer 45 Jahre alten Frau, worauf es zwischen der Anschlusstelle Sindelfingen-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart zu einem Unfall kam. Der Sattelzug touchierte den Hyundai im Heckbereich, worauf dieser nach links, über alle Spuren schleuderte und in die Mittelleitplanke krachte. Die 45-jährige PKW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihre Beifahrerin und der Sattelzugfahrer blieben unverletzt. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro. Bis gegen 07.30 Uhr musste der linke Fahrstreifen gesperrt bleiben.

