Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: nächtliche Knallgeräusche schrecken Bewohner auf

Ludwigsburg (ots)

In den vergangenen Wochen schreckten nächtliche Knallgeräusche wohl wiederholt Bewohner des Stadtteils Ramtel auf. Dem Polizeirevier Leonberg sind bislang zwei Fälle bekannt. So kam es in der Nacht zum 1. August und in der Nacht zum 3. August zwischen 01.15 Uhr und 01.30 Uhr zu polizeilichen Einsätzen, nachdem Zeugen die Polizei telefonisch alarmiert hatten. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten jedoch nichts Verdächtiges feststellen, zumal der Ursprung der Knallgeräusche nicht konkret lokalisiert werden konnte. Teilweise gingen die Geräusche wohl auch mit Rauchentwicklungen einher. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden. Insbesondere wird darum gebeten, die Polizei direkt über Notruf bei weiteren ähnlichen Vorfällen zu verständigen.

