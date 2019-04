Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Mombach - Übungsfahrt ohne Führerschein

Mainz (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Rheinallee in Mainz kontrollieren am heutigen Mittwoch, 02.04.2019, gegen 00:30 Uhr, Beamte der Polizei Mainz einen mit drei Personen besetzten PKW. Auf Verlangen kann die Fahrerin, eine 21-jährige Mainzerin, keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Sie gibt an, noch keinen Führerschein zu besitzen und auf dem Parkplatz für ihre Prüfung üben zu wollen.

Mit im Fahrzeug befinden sich Verwandte der 21-Jährigen, die das Fahren ohne Fahrerlaubnis dulden. Auch gegen sie wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

