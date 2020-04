Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Überfall misslungen - Opfer zeigt sich unbeirrt; Bad Fallingbostel: Falsche Mitarbeiter des Wasserwerks erbeuten Bargeld und Schmuck

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.04.2020 Nr. 1

15.04 / Überfall misslungen - Opfer zeigt sich unbeirrt

Soltau: Im SB-Bereich der Kreissparkasse an der Straße Rühberg kam es am Mittwochmorgen, gegen 06.40 Uhr zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Ein maskierter Täter forderte eine 53jährige Soltauerin auf, im SB-Bereich zu bleiben, um - so die Vermutung - Bargeld zu erlangen. Zum Nachdruck seiner Forderung zeigte er den Griff einer Pistole. Das Opfer zeigte sich unbeirrt, verließ das Gebäude, begab sich zu seinem Pkw und informierte die Polizei. Der Täter ließ von weiteren Tathandlungen ab und entfernte sich normalen Schrittes in Richtung Bergstraße/Kirchstraße. Das Opfer blieb unverletzt. Täterbeschreibung: männlich, etwa 170 cm groß, kräftig, aber nicht dick, etwa 30 Jahre alt, sprach akzentfreies Deutsch, trug schwarzen Trainingsanzug mit einem Kapuzenoberteil, das einen Aufnäher in Form eines großen, grauen Dreiecks im rechten Schulterbereich aufwies, trug himmelblaue Turnschuhe mit weißen Streifen. Unmittelbar vor der Tat hielten sich mindestens zwei weitere Kunden im SB-Bereich auf. Der Zentrale Kriminaldienst bittet diese Kunden und weitere Zeugen, die sich zur fraglichen Zeit im Bereich der Kreissparkasse aufhielten und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05191/93800 zu melden.

14.04 / Falsche Mitarbeiter des Wasserwerks erbeuten Bargeld und Schmuck

Bad Fallingbostel: Betrüger erbeuteten am Dienstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr bei einem 82jährigen Opfer Schmuck und Bargeld im Wert von rund 1.000 Euro. Sie verschafften sich Zutritt zur Wohnung an der Obere Teichstraße, indem sie sich als Mitarbeiter des Wasserwerks ausgaben. Während sich einer der Täter mit dem Opfer in der Küche aufhielt, führte der andere den Diebstahl durch. Beschreibung 1. Täter: männlich, kräftige Statur, 170 - 180 cm groß, etwa 30 Jahre alt, mittelblondes Haar, sprach Hochdeutsch, trug grauen Overall. 2. Täter: männlich, schmalere Statur, kleiner als Täter 1, trug ebenfalls grauen Overall. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

14.04 / Unfallstellen mit Handy gefilmt - Polizei leitet Verfahren ein

Soltau / A7: Polizeibeamte leiteten am Dienstagmorgen ein Strafverfahren gegen einen 59jährigen Verkehrsteilnehmer aus Ronnenberg ein. Der Beifahrer eines Fahrzeugs fertigte mit seinem Handy beim Passieren einer Unfallstelle auf der A7, Richtungsfahrbahn Hamburg, Bereich Soltau ein Video an. Zu diesem Zeitpunkt wurde gerade ein Schwerverletzter geborgen, der durch den Unfall (wir berichteten) in seiner Sattelzugmaschine eingeklemmt war. Der Pkw wurde angehalten, der Mann kontrolliert und das Video gelöscht. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Bereits in der vergangenen Woche hatte es einen ähnlichen Vorfall auf der A 7 im Bereich Essel gegeben. Dort hatte ein Lkw-Fahrer mit seinem Handy eine Unfallstelle im Gegenverkehr aufgezeichnet. Da in diesem Fall keine Persönlichkeitsrechte verletzt wurden, leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, indem den 23jährigen Fahrer eine Verdoppelung des Bußgeldes erwartet.

14.04 / Scheiben an Fahrzeugen zerstört

Soltau: Unbekannte zerstörten vermutlich am Mittwoch, um die Mittagszeit an zwei Fahrzeugen jeweils die Scheibe der Beifahrertür. Beide Fahrzeuge waren am Amselweg in Höhe der Hausnummer 2 abgestellt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

