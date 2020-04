POL-HK: Pressemeldung zum Ostermontag 13.04.2020

Polizeiinspektion Heidekreis

Bad Fallingbostel-Oerbke: Schlägerei im Ankunftszentrum Am frühen Sonntagabend kam es im Ankunftszentrum in Oerbke zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Rahmen der Schlägerei wurden insgesamt fünf Bewohner verletzt. Ein 33-jähriger Kolumbianer wurde mit einem Kieferbruch und ein 35-jähriger Kolumbianer mit einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht hier allerdings nicht. Die drei leicht verletzten Männer mazedonischer Herkunft konnten im Camp verbleiben. Beim Eintreffen der Kollegen gingen die Streithähne auseinander. Strafverfahren wegen Körperverletzungsdelikten wurden eingeleitet. Die genauen Hintergründe und Umstände sind bislang noch unklar und die Ermittlungen dauern an. Bis dato ist lediglich bekannt, dass der Auslöser des Streits ein Fußballspiel war.

