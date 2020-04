Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung für das Oster-Wochenende 10.-12.04.2020

Landkreis Heidekreis (ots)

Walsrode - Ein amtsbekannter 50-jähriger Mann trat am Wochenende erneut in Erscheinung. Am Samstagnachmittag beschwerten sich seine Nachbarn über ruhestörenden Lärm. Die Polizei führte zunächst ein ermahnendes Gespräch. Ein paar Stunden hielt der Frieden, bis die Polizei erneut gerufen wurde. Schlussendlich reagierte der Mann nicht mehr auf die Ansprachen der Polizei. Die Polizei nahm ihn deshalb in der Nacht zu Sonntag in Gewahrsam. Augenscheinlich stand der Mann auch unter dem Einfluss von Drogen, ob das auschlaggebend für sein Verhalten war, kann nur gemutmaßt werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde in der Wohnung des Mannes ca. 1g Kokain aufgefunden. Gegen den Ruhestörer wurde nicht nur deshalb ein Strafverfahren eingeleitet. Ein weiteres Strafverfahren wurde eingeleitet, weil er die eingesetzten Beamten beleidigte. Dabei erwies sich der Straftäter als kreativ, neben den bekannten Beleidigungen betitelte er die Polizisten als "vollgepisste Hafenhuren".

Schwarmstedt/Ahlden - Gleich zweimal an diesem Wochenende wurden von der Polizei Schwarmstedt Fahrradfahrer festgestellt, die zu alkoholisiert waren, um am Straßenverkehr teilzunehmen. Ein 29-jähriger Mann war am Samstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, auf der vielbefahrenen Landesstraße (L190) zwischen Essel und Berkhof mit seinem Herrenrad unterwegs. Er pustete 2,03 Promille. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:40 Uhr, wurde durch eine Funkstreife ein Radfahrer in der Bahnhofstr. in Ahlden festgestellt. Der 30-jährige Mann war in der Dunkelheit ohne Licht unterwegs. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 2,23 Promille festgestellt. Bei beiden wurden Blutproben genommen um nun ein beweiskräftiges Strafverfahren wegen "Trunkenheit im Verkehr" zu führen. Die Polizei mahnt in dieser Zusammenhang an, dass es auch für Radfahrer eine Promillegrenze (1,6 Promille) gibt. Grundsätzlich gilt der Ratschlag: "Don't drink & drive"!

Walsrode - Am Samstagmittag, gegen 13:20 Uhr, prallte ein VW Bus gegen einen Ampelmasten an der Kreuzung Quintusstr./Moorstr. in der Innenstadt von Walsrode. Der Zusammenstoß war so heftig, dass dabei ein Vorderrad des Fahrzeugs abriss. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es stellte sich bei dem amtsbekannten 47-jährigen Fahrer heraus, dass sein Führerschein zur Beschlagnahme ausgeschrieben war. Der Mann, der sich bei dem Unfall selbst leicht verletzte, muss nun bangen, ob auch noch ein Strafverfahren wegen dem "Fahren ohne Fahrerlaubnis" auf ihn zukommt.

Im gesamten Landkreis kam es zu Einsätzen und Anrufen aufgrund der Corona-Pandemie und zum geltenden Recht. Hierzu können sie sich auch auf den Seiten der niedersächsischen Landesregierung unter https://www.niedersachsen.de/Coronavirus informieren. Ein Infotelefon steht unter der Nummer 0511-1206000 zur Verfügung.

Am Osterwochenende kam es gehäuft zu persönlichen Besuchen bei den Polizeidienststellen. Hierbei fiel auf, dass die meisten Mitbürger noch nie von der Online-Anzeige gehört hatten. Hier sei noch einmal auf diese Möglichkeit hingewiesen. Unter der Internetadresse https://www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de/ können sie online Anzeige erstatten. Wir bitten daher vor einem persönlichen Besuch auf unserer Wache um eine vorherige Abwägung ihrerseits. Wir bleiben rund um die Uhr für sie da, bleiben sie für uns zuhause!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

i.A.Lingies, POK'in

Einsatzleitstelle

Telefon: 05191/9380-215

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell