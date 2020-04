Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Alarmanlage verscheucht Einbrecher; Oerbke: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Heidekreis (ots)

07.04. / Alarmanlage verscheucht Einbrecher

Walsrode: Unbekannte Täter hebelten am späten Dienstagabend eine Terrassentür zu einer Zahnarztpraxis in der Sunderstraße auf. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus. Die Einbrecher verließen den Tatort, ohne die Räume weiter betreten zu haben. Durch das Hebeln an der Tür entstand Sachschaden.

07.-08.04. / Zigarettenautomaten aufgebrochen

Oerbke: Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Fallingbosteler Straße auf und entwendeten daraus sämtliche Zigarettenschachteln sowie diverses Münzgeld. Der Automat wurde dabei komplett zerstört. Der Schaden wird insgesamt auf über 1500 Euro geschätzt.

