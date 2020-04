Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Einbruch in Gaststätte; Walsrode: Heckscheibe eines Firmenfahrzeugs eingeschlagen; Schülernbrockhof: Verkehrsunfall: Motorradfahrer ohne Schutzkleidung schwer verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.04.2020 Nr. 1

05.04 / Einbruch in Gaststätte

Walsrode: Unbekannte drangen in der Nacht zu Sonntag in eine Gaststätte an der Hermann-Löns-Straße ein, durchsuchten mehrere Schränke sowie Schubladen und entwendeten einen Akkuschrauber. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.230 Euro geschätzt.

05.04 / Heckscheibe eines Firmenfahrzeugs eingeschlagen

Walsrode: In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines Firmenfahrzeugs ein, das an der Ostmarkstraße abgestellt war. Aus dem Inneren des Fahrzeugs entwendeten sie einen Werkzeugkoffer im Wert von rund 1.000 Euro.

05.04 / Verkehrsunfall: Motorradfahrer ohne Schutzkleidung schwer verletzt

Schülernbrockhof: Ein Motorradfahrer wurde am Sonntagnachmittag, gegen 15.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Voigten (K 21) in Schülerbrockhof schwer verletzt. Der 36jährige Fahrer fuhr alleinbeteiligt in einer Kurve über eine Verkehrsinsel, gegen ein Verkehrszeichen und stürzte. Er trug weder einen Helm noch Schutzbekleidung anderer Art. Mit einem Rettungswagen kam der Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Da der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, ließen die Polizeibeamten eine Blutprobe entnehmen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

