POL-HK: Schwarmstedt: Blumenkübel gestohlen; Walsrode: Balkontür aufgehebelt; Soltau: 600 Liter Diesel abgezapft; Schwarmstedt: Zwölfjährige tritt, beißt und beleidigt Polizisten

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.04.2020 Nr. 1

02.04 / Blumenkübel gestohlen

Schwarmstedt: Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Donnerstag zwei Blumenkübel, die vor einem Wohnhaus an der Tulpenstraße standen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

03.04 / Balkontür aufgehebelt

Walsrode: Unbekannte hebelten in der Zeit zwischen Donnerstag, 20.55 Uhr und Freitag, 01.20 Uhr die Balkontür einer Wohnung an der Moorstraße auf, stiegen ein und entwendeten Bargeld.

02.04 / 600 Liter Diesel abgezapft

Soltau: Aus den Tanks eines Lkw, der an der Straße Weiherbusch in Soltau abgestellt war, entwendeten Unbekannte etwa 600 Liter Dieselkraftstoff. Die Tat wurde im Zeitraum der vergangenen 14 Tage verübt.

02.04 / Zwölfjährige tritt, beißt und beleidigt Polizisten

Schwarmstedt: Eine Zwölfjährige, die aus einer Jugendwohngruppe abgängig gemeldet wurde, widersetzte sich am Donnerstagnachmittag Polizeibeamten, indem sie versuchte, durch Tritte und Bisse eine Inobhutnahme zu verhindern. Das Kind war gegen 16.30 Uhr in Bahnhofsnähe angetroffen worden und weigerte sich, die Beamten zu begleiten. Alles Weigern half nichts, das fluchende Kind wurde mitgenommen und zurückgebracht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

03.04 / Ahlften: Fahrradfahrerin umgefahren - Polizei sucht Zeugen

Ahlften: Am Freitag, 27.03.2020, gegen 17.25 Uhr kam es an der Einmündung Harburger Straße / Drögenheide in Ahlften zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Die 20-Jährige befuhr nach eigenen Angaben den Radweg in Richtung Wolterdingen, als aus der Straße Drögenheide (Verbindung nach Friedrichseck) ein älterer, dunkler Geländewagen gekommen sei und sie umgefahren habe, sodass sie auf die Fahrbahn stürzte. Der Autofahrer habe seinen Weg in Richtung Wolterdingen fortgesetzt und sich nicht um die junge Frau gekümmert. Fahrerbeschreibung: männlich, etwa 40 Jahre alt, kurze dunkle Haare, trug schwarze Sonnenbrille. Der Fahrer des Pkw sowie Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

