Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Essel: Aufsitzmäher und Werkstattrollwagen gestohlen; Essel: Hochsitz angesteckt; Soltau: Vandalismus in Fabrikgebäude; Schneverdingen: Unfallflucht: Auto auf der Bruchstraße beschädigt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 02.04.2020 Nr. 1

01.04 / Aufsitzmäher und Werkstattrollwagen gestohlen

Essel: Am Mittwochmorgen, zwischen 05.30 und 09.00 Uhr entwendeten Unbekannte aus einem Schuppen am Schmiedeweg einen gelben Aufsitzmäher der Marke Stiga, Modell Gartenstar und einen mit Werkzeug bestückten Werkstattrollwagen. Der Wert der Gegenstände wird auf rund 5.700 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

01.04 / Hochsitz angesteckt

Essel: Ein Unbekannter setzte am Mittwochnachmittag, gegen 15.20 Uhr einen Hochsitz am Bruchweg in Essel in Brand. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

01.04 / Vandalismus in Fabrikgebäude

Soltau: In der Zeit zwischen Mittwoch, 25.03. und Mittwoch, 01.04.2020 drangen Unbekannte in die Räume der stillgelegten Teefabrik an der Straße Ebsmoor ein und entleerten unter anderem einige Feuerlöscher. Die Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

30.03 / Unfallflucht: Auto auf der Bruchstraße beschädigt

Schneverdingen: Am Dienstagabend kam es zwischen 18.35 und 19.05 Uhr an der Bruchstraße, in Höhe der Hausnummer 12 a zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß am rechten Seitenstreifen in Richtung stadtauswärts geparkter, weißer Pkw Nissan wurde linksseitig über dem vorderen Stoßfänger beschädigt. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell