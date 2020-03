Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Schaf und Ziege gestohlen; Bad Fallingbostel: Fahrrad aus Garage entwendet; Walsrode: Werkzeug aus Fahrzeugen gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 31.03.2020 Nr. 1

28.03 / Schaf und Ziege gestohlen

Bispingen: Über das Online-Portal der Polizei wurde angezeigt, dass Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, 18.00 und Samstag, 17.00 Uhr von einem Weideplatz mit Stall an der Straße Trift ein Kamerunschaf und eine Zwergziege entwendeten. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bispingen unter 05194/982460 entgegen.

28.03 / Fahrrad aus Garage entwendet

Bad Fallingbostel: Über eine Online-Anzeige wurde bekannt, dass Unbekannte von Freitag auf Samstag aus einer Garage an der Hermann-Löns-Straße ein Mountainbike entwendeten. Es handelt sich hierbei um ein rotes 28er Herrensportrad im Wert von rund 1.750 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 05162/9720 entgegen.

30.03 / Werkzeug aus Fahrzeugen gestohlen

Walsrode: An der Grünstraße und an der Poststraße drangen Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag und Montag durch Einschlagen der Heckscheibe in jeweils ein Firmenfahrzeug ein. Es wurde Werkzeug entwendet. Der Gesamtschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell