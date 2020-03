Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Jugendlicher verletzt Polizeibeamten; Walsrode: Scheibe an Firmenfahrzeugen eingeschlagen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 30.03.2020 Nr. 1

27.03 / Jugendlicher verletzt Polizeibeamten

Schneverdingen: Ein Polizeibeamter wurde am Freitagabend durch Faustschläge und Tritte verletzt, als er gemeinsam mit seiner Kollegin einen Jugendlichen in Obhut nehmen wollte, der von einer Jugendeinrichtung als vermisst gemeldet wurde. Der Übergriff ereignete sich gegen 22.45 Uhr auf einem Grundstück an der Eichendorfstraße, wo der 15-Jährige sich Bewohnern gegenüber bereits aggressiv verhalten hatte. Er wehrte sich erheblich gegen die Maßnahmen - trat, schlug und stieß wüste Beleidigungen aus. Nachdem es gelang ihn zu überwältigen, wurde der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehende Jugendliche zum Streifenwagen getragen. Auf dem Weg in den Gewahrsam nach Soltau versuchte er weiterhin die Beamten durch Tritte zu verletzen und spuckte er mehrmals nach ihnen. Im Laufe der Nacht konnte er an eine Jugendeinrichtung übergeben werden. Der 22jährige Polizeibeamte war aufgrund seiner Verletzungen nicht mehr dienstfähig.

29.03 / Scheibe an Firmenfahrzeugen eingeschlagen

Walsrode: Am vergangenen Wochenende verschafften sich Unbekannte durch Einschlagen der Heckscheibe Zugang zu zwei Firmenfahrzeugen, die auf einem Parkplatz an der Gerbergasse sowie an der Goosmannstraße abgestellt waren. Aus einem Fahrzeug entwendeten sie Werkzeug im Wert von rund 1.500 Euro, aus dem anderen wurde nichts entwendet. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

