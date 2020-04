Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Ermittlungserfolg der Polizei im Heidekreis: Tatverdächtige eines brutalen Raubes aus 2019 festgenommen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.04.2020 Nr. 2

03.04 / Ermittlungserfolg der Polizei im Heidekreis: Tatverdächtige eines brutalen Raubes aus 2019 festgenommen

Soltau: Polizeibeamte aus dem Heidekreis nahmen am vergangenen Freitag in Vechta zwei mutmaßliche Tatverdächtige eines schweren Raubüberfalles fest, die im Verdacht stehen, im Sommer letzten Jahres eine damals 81jährige Frau und ihren 58jährigen Sohn bei einem Einbruch in Soltau brutal überwältigt und gefesselt zu haben (wir berichteten). Eine am Tatort durchgeführte intensive Spurensuche durch Kriminaltechniker der Polizeiinspektion Heidekreis legte den Grundstein für die darauffolgenden Ermittlungen und den anschließenden Erfolg. DNA-Spurentreffer führten schließlich zu den nun festgenommenen Männern im Alter von 43 und 52 Jahren. Die Festnahmen wurden mit Unterstützung der örtlich zuständigen Dienststelle durchgeführt. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte neben einer großen Menge an Datenträgern auch Schmuck, eine geringe Menge Drogen sowie Tatbekleidung sichergestellt werden. Die Auswertung dauert an. Mit ersten Ergebnissen ist vermutlich in einigen Wochen zu rechnen. Die Festgenommenen weisen erhebliche polizeiliche Erkenntnisse im Deliktsbereich der Eigentumskriminalität, der Betäubungskriminalität und der Gewaltkriminalität auf. Sie wurden noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der eine Untersuchungshaft anordnete. Beide sitzen seitdem in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten ein.

