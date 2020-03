Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mehrere Einbrüche in Bad Ems: Bäckerei Lohner, Sonnenapotheke und Wohnung in der Römerstraße

Bad Ems (ots)

In der Nacht vom 13. auf den 14. und in der darauffolgenden Nacht ereigneten sich in Bad Ems insgesamt 3 Einbrüche. Am frühen Morgen des 14.03.20 versuchten unbekannte Täter zunächst die doppelflügige Glasschiebetüre des Eingangsbereiches der Sonnenapotheke in der Koblenzer Straße einzuschlagen. Als dies misslang, hebelten sie die Türe im Sockelbereich auf und drückten sie nach innen, sodass sie so in den Verkaufsraum der Apotheke gelangten. Hier wurden Teile der angrenzenden Büroräume durchwühlt. Letztendlich wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Der Schaden an der Türe dürfte vielfach höher zu beziffern sein. In der Nacht vom 14. auf den 15.03.20 wurde auf gleiche Art und Weise die Eingangstüre der Bäckerei Lohner in der Ernst- Born Straße aufgehebelt. Da die Kassen zur Nachtzeit verschlossen sind, konnte hier kein Bargeld entwendet werden. Es blieb bei einer Sachbeschädigung an der Glastüre von ca. 3000 Euro Höhe. In der gleichen Nacht wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Römerstraße 13 eingebrochen. Hier wurde durch die Täter die komplette Türe mit Rahmen herausgetreten. Die Wohnung wurde komplett durchsucht und ein größerer Bargeldbetrag entwendet. Die Sachschadenshöhe liegt bei ca. 1000 Euro. In allen drei Fällen liegen keine Täterhinweise vor. Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit hiesiger Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

