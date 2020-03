Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fußgängerin auf Bürgersteig von PKW angefahren und leicht verletzt

Alpenrod (ots)

Bereits am Montag, 09.03.2020, gegen 10:40 Uhr, kam es in Alpenrod, Schulstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 79-jährige Fußgängerin durch einen 60-jährigen PKW-Fahrer angefahren wurde. Der PKW-Fahrer wollte rückwärts von einem Grundstück auf die Schulstraße einfahren und übersah dabei die Fußgängerin seitlich, so dass diese das Gleichgewicht verlor und gegen das Fahrzeug fiel. Die Frau wurde leicht verletzt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei den Mann, der als Ersthelfer vor Ort war, und sich sowohl um die Fußgängerin, als auch um den Fahrzeugführer gekümmert hat, sich bei der Polizei Hachenburg zu melden (Tel.: 02662-95580/ E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).

