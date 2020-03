Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Arbeitsunfall beim Verladen von Werkstück

Montabaur (ots)

Am 14.03.2020 gegen 10.55 Uhr ereignete sich in Montabaur, Am alten Galgen ein Arbeitsunfall.

Ersten Ermittlungen nach rutschte ein ca. 300kg schweres Werkstück beim Verladen auf einen LKW vom eingesetzten Gabelstapler und begrub einen 27 Jahre alten Arbeiter unter sich.

Nach der Bergung wurde der Arbeiter mittels Rettungshubschrauber in das BWZK nach Koblenz geflogen. Er erlitt Verletzungen an einem Bein, Lebensgefahr besteht nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell