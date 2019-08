Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Zwei junge Männer liefern sich verbotenes Kraftfahrzeugrennen - einer der Fahrer unter Drogeneinfluss

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen lieferten sich zwei junge Männer im Alter von 20 und 22 Jahren in der Mannheimer Innenstadt ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Einer Polizeistreife fielen kurz nach vier Uhr ein BMW und ein Peugeot auf, die auf dem Friedrichsring nebeneinander bei Rotlicht an der Ampel in Höhe des Quadrats Q 7 standen. Beide ließen mehrfach den Motor ihrer Fahrzeuge aufheulen. Bei Umschaltung auf Grün gaben beide stark Gas und fuhren mit quietschenden Reifen los. Sie rasten am Wasserturm vorbei, bogen nach links auf den Friedrichsplatz in Richtung Augustaanlage ab. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung der beiden jungen Männer auf, die mit Tempo 120 die Augustaanlage in Richtung Planetarium rasten. Beim Abbiegen in die Weberstraße konnten die Polizeibeamten zu den beiden Autos aufschließen und diese schließlich in der Mühldorfer Straße stoppen. Beide hatten keinen Alkohol getrunken. Alkoholtests verliefen ohne Befund. Bei dem 20-jährigen Peugeot-Fahrer bemerkten die Beamten jedoch deutliche Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen beide Männer wird nun wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Den 20-jährigen erwartet zudem eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. Die Führerscheine der jungen Männer wurden einbehalten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell