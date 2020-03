Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Fahren unter BTM-Einfluss

Diez (ots)

Am 12.03.20, wurde am späten Nachmittag in der Industriestraße ein 45- jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Frankenthal, der mit seinem PKW unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es lagen Erkenntnisse vor, die dass die kontrollierte Person bereits wegen Betäubungsmittelverstoß in Erscheinung getreten ist. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte den Konsum. Weiterhin konnte die Person keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Folgemaßnahmen wurden eingeleitet. Weitere Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432/6010





