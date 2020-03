Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Altmetall

Hachenburg (ots)

Am 12.03.2020 kam es zwischen ca. 15:00 - 16:30 Uhr in der Hauptstraße in Müschenbach zu einem Diebstahl von Altmetall.

In diesem Zusammenhang wurde durch bislang unbekannte Tatpersonen Altmetall vom Grundstück des Geschädigten, ohne dessen vorangegangene Zustimmung aufgeladen und abtransportiert.

Wer kann Angaben zu möglichen verdächtigen Fahrzeugen oder infrage kommenden Tatpersonen liefern?

Zeugenhinweise erbeten.

