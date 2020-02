Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Lauterecken (ots)

Nach der Kollision mit einem geparkten Fahrzeug ist am Diensttagabend ein Fahrzeugführer geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon-Nummer 06382 9110. Der Benutzer eines PKW Jaguar war gegen 17:35 Uhr nur wenige Minuten in dem Einkaufsmarkt in der Lautertalstraße. Als er zu seinem auf dem Parkplatz abgestellten Wagen zurückkam, stellte er Schäden von etwa 2500 Euro an der hinteren Stoßstange fest. Von der Polizei wurden rote Lackspuren von dem unfallflüchtigen Fahrzeug gesichert. |pilek-AH

