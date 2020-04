Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Zweifamilienwohnhaus - Pressemitteilung 2

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der Wohnungsbrand im 2. OG eines Zweifamilienwohnhauses am Freitagmorgen in der Oberen Badstraße ist laut Aussage der ermittelnden Kriminalbeamten auf eine fahrlässige Brandstiftung zurückzuführen. Das Feuer ist am Herd in der Küche entstanden. Der 40-jährige Bewohner, der durch die Rettungskräfte aus der Wohnung geborgen und medizinisch versorgt wurde, befindet sich zwischenzeitlich außer Lebensgefahr. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 200.000 Euro. Das obere Stockwerk des Hauses ist nicht mehr bewohnbar.

