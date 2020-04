POL-MA: Mannheim-Käfertal (Franklin): Verkehrsunfall in Tiefgarage

Polizeipräsidium Mannheim

Zeugen beobachteten am Donnerstagabend gegen 20 Uhr einen Mercedes-Benz, der beim Ausfahren aus der Tiefgarage eines Wohngebäudes in der Lincoln Avenue im neuen Stadtteil Franklin den Pfosten zum Öffnen des Tores beschädigte. Nachdem sie lediglich den Schaden am eigenen Auto begutachtet hatte, fuhr die Fahrzeugführerin jedoch weiter. Am Pfosten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro. Das Polizeirevier Käfertal hat die Ermittlungen nach der Unbekannten aufgenommen.

