Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Kompletter Reifensatz entwendet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte auf dem Parkplatz bei dem Audi-Zentrum-Mannheim in der Zeltinger Straße den montierten Reifensatz von einem zum Verkauf stehenden Gebrauchtwagen entwendet. Seitenschweller und Bremsscheiben wurden hierbei erheblich beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den unbekannten Dieben machen kann, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Käfertal unter der Rufnummer 0621/718490 in Verbindung.

