Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Firmeneinbruch; Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in eine Gebäudereinigungsfirma in der "Lange Rötterstraße" eingebrochen. Neben persönlichen Gegenständen wurde eine Vielzahl von elektronischen Geräten wie Laptops und Kameras entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg war zur Spurensicherung im Einsatz. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 entgegen.

