Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gestohlenen Opel Astra sichergestellt - 27-Jähriger tatverdächtig

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein im Februar in Kaiserslautern gestohlener Opel Astra ist in der Nacht zum Dienstag in Mehlingen von der Polizei sichergestellt worden.

Anwohner in der Ludwigstraße meldeten der Polizei, dass ein verdächtiges Auto am Straßenrand parke. Der Astra älteren Baujahrs stehe dort seit etwa einer Woche und wurde seitdem offensichtlich nicht mehr bewegt. Bei der Überprüfung der Kennzeichen stellte sich heraus, dass die Nummernschilder gestohlen waren. Auch das Auto war geklaut. Es wurde am 16. Februar in der Kaiserslauterer Mozartstraße entwendet. Die am Opel montierten Kennzeichen hatten Unbekannte wenige Tage später von einem Skoda in der Mannheimer Straße gestohlen.

Im Opel Astra fanden Beamte persönliche Gegenstände, Dokumente und einen Ausweis des mutmaßlichen Autodiebes. Sie führten die Polizei auf die Spur eines 27-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann war bereits im Februar einer Polizeistreife in Mehlingen aufgefallen. Er war als Fußgänger unterwegs. Bei einer Kontrolle fanden Einsatzkräfte zwei Autoschlüssel bei ihm, für deren Besitz der Verdächtige keine plausible Erklärung hatte. Möglicherweise lässt sich einer der Schlüssel dem Opel Astra zuordnen. Die Ermittlungen dauern an. |erf

