Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in einer Gästetoilette

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich wegen eines technischen Defekts brannte es am Montag in einem Wohnhaus in der Spicherer Straße. Gegen 13.30 Uhr wählten Zeugen den Notruf, weil in der Gästetoilette des Hauses ein Feuer ausgebrochen war. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten aus. Wie sich herausstellte führte vermutlich ein technischer Defekt an einer Elektroinstallation zum Brand in dem Toilettenraum. Eine Bewohnerin kam vorsorglich ins Krankenhaus. Die Schadenshöhe lässt sich aktuell noch nicht beziffern. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell