Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Korrektur: Auto gestohlen (Meldung vom 02.03.2020)

Kaiserslautern (ots)

Am Wochenende haben Diebe in der Ebertstraße einen anthrazitfarbenen Citroen Berlingo gestohlen (wir berichteten: https://s.rlp.de/z7po0). Wie jetzt bekannt wurde, waren zur Tatzeit die Kennzeichen KL-XH 25 an dem Wagen montiert und nicht wie berichtet KL-XH 56. |erf

