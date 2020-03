Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto offen: Gelegenheit für Diebe

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben am Sonntag aus einem Auto in der Friedrichstraße ein Smartphone gestohlen. Der 66-jährige Eigentümer war damit beschäftigt, den Innenraum seines Wagens zu reinigen. Während der Mann nach getaner Arbeit die Putzsachen zurück in seine Wohnung brachte, griffen Diebe zu. Das Auto hatte der 66-Jährige nicht abgeschlossen. Er ließ sein Handy auf dem Beifahrersitz liegen. Diesen kurzen Moment nutzten Diebe und stahlen das Smartphone aus dem offenen Wagen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

