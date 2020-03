POL-PPWP: Navigationsgeräte aus Autos gestohlen

Polizeipräsidium Westpfalz

Unbekannte haben am Wochenende aus zwei geparkten Fahrzeugen mobile Navigationsgeräte gestohlen. Beide Besitzer hatten ihre Wagen am Samstagabend abgestellt und den Diebstahl erst am Montagmorgen bemerkt.

Ein Mercedes war in der Straße "Am Schwanenweiher" geparkt. Die Diebe durchwühlten das Auto und nahmen ein Navigationsgerät der Marke Garmin mit. Aus einem Renault in der Triftstraße entwendeten die Täter ebenfalls ein mobiles Navigationsgerät.

Sie konnten unerkannt entkommen.

Da die Polizei an keinem der beiden Pkw Aufbruchspuren entdecken konnte und sich die Besitzer nicht sicher waren, dass sie ihre Fahrzeuge abgeschlossen hatten, gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter zwei unverschlossene Autos vorgefunden haben.

Das Diebesgut hat einen Wert von knapp 200 Euro. |mhm

