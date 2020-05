Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau

Landkreis Konstanz) Kabinen im Strandbad aufgebrochen (10.05.2020)

Reichenau (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, brach ein unbekannter Täter in den letzten Wochen mehrere Kabinentüren am Strandbad sowie die Türe und das Fenster des Sanitätsraumes auf. Ob aus den gemieteten Kabinen etwas entwendet wurde, kann bislang noch nicht gesagt werden. Personen, die in letzter Zeit Verdächtiges am Strandbad beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533/97149, in Verbindung zu setzen.

