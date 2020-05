Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/RW) Trotz anhaltender Dürre Reisig verbrannt 9./10.5.20

Waldmössingen (ots)

Trotz der anhaltenden Dürre in den letzten Tagen hat ein noch Unbekannter Reisig auf einem Feld zwischen Waldmössingen und Beffendorf verbrannt. Auf einer Fläche von etwa 15 Quadratmeter brannte es am Samstagabend lichterloh und zwar ohne irgendwelche Aufsicht mit zum Teil drei Meter hohen Flammen. Die Feuerwehr musste deshalb mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen anrücken. Die Feuerstelle lag direkt an einem angrenzenden Waldstück. Durch einen Funkenflug bei einem Feuer in diese Größenordnung hätte laut Feuerwehrkommandant Storz auch ein durchaus größerer Schaden verursacht werden können. Die Polizei Schramberg hat deshalb die Ermittlungen nach dem Verursacher aufgenommen.

