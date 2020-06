Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Polizei nimmt mutmaßlichen Dieb fest

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat am Wochenende auf einem Firmengelände an der Westerholter Straße einen mutmaßlichen Dieb erwischt. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, weil eine verdächtige Person gegen 11 Uhr über den Zaun des Geländes geklettert war. Die Beamten konnten schließlich einen 33-jährigen Mann festnehmen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Der Tatverdächtige hatte sich zuvor offensichtlich an den Bauwagen zu schaffen gemacht, die auf dem Gelände abgestellt sind. Außerdem hatte er eine Tasche mit Altmetall und vermeintliches Einbruchswerkzeug dabei. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

