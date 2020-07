Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Gaststätte misslingt

Vreden (ots)

Einbrecher haben versucht, in eine Gaststätte in Vreden gewaltsam einzudringen. Die Unbekannten traten an das Gebäudes von der Winterswijker Straße aus heran und versuchten ein Fenster aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte. Die Tat ereignete sich am Samstag in der Zeit von circa 00.45 Uhr bis 11.30 Uhr. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

