POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.01.2020 für den Bereich Salzgitter.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht.

Salzgitter, Wall, 14.01.2020, 12:00-13:30 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein unbekannter Fahrzeugführer offensichtlich beim Ein- bzw. Ausfahren in/aus einer Parklücke einen Zaun touchiert hatte. Es entstand hierdurch ein Schaden von mindestens 300 Euro. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Peugeot handeln könnte. An der Unfallstelle aufgefundene Bruchstücke der vorderen Fahrzeugbeleuchtung sowie der rechten Spiegelabdeckung erhärteten diese Ermittlung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/8250 in Verbindung zu setzen.

