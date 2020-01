Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim an der Weinstraße - Sachbeschädigung eines Fahrzeugs

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Berichtigter Tatzeitraum - In der Nacht von Freitag, den 17.01.2020 von 19:30 Uhr, auf Samstag, den 18.01.2020 bis 09:30 Uhr, wurde in der Mittelbergstraße in Wachenheim der rechte Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs der Marke Fiat beschädigt. Da der Außenspiegel in Richtung Gehweg ragte, kann eine Verkehrsunfallflucht ausgeschlossen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Sollten Sie Hinweise zum Vorfall geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der 06322-9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

