Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erneut unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein unbelehrbarer 31-jähriger Mann aus Neustadt wurde am 19.01.2020 gegen 01:40 Uhr in der Fröbelstraße in Neustadt kontrolliert, da er einen E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen führte. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann bereits in drei Fällen unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug führte. Aus den vergangenen Straftaten lernte der Mann nicht, denn auch in vorliegendem Fall konnte eine Beeinflussung durch Drogen festgestellt werden. Der Neustädter hatte bereits in der Vergangenheit seinen Führerschein wegen den wiederholten Delikten abgegeben. Der E-Scooter wurde zur Verhinderung weiterer Taten sichergestellt. Neben den Anzeigen wegen den Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Pflichtversicherungsgesetz erwartet den Mann eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

