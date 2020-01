Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Bad Dürkheim - randalierender Jugendlicher

Pkw beschädigt

Friedelsheim (ots)

Am Morgen des 18.01.2020 gegen 04.00 Uhr wurde den Polizei herumschreiende Jugendliche in Freinsheim am Kerweplatz gemeldet. Diese hatten auf ihrem Nachhauseweg gegen mehrere Haustüren getreten und anschließend in der Dürkheimer Straße ein Pkw Hyundai i10 stark beschädigt. Der oder die Täter liefen auf dem Hyundai herum und traten die Windschutzscheibe ein. Der Schaden wird auf ca. 2000 EUR geschätzt. Der Täter hatte sich wohl verletzt und hinterließ eine Blutspur.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der 06322-9630 oder pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

