Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Durch eine aufmerksame Zeugin wurde der Polizei Neustadt an der Weinstraße am 17.01.2020, gg. 20.30 h, ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Amalienstraße gemeldet. Die Zeugin wurde auf das Unfallgeschehen durch einen lauten Knall aufmerksam und bemerkte, dass die Fahrerin eines Fords zunächst gegen einen Pkw der Marke Tesla gefahren war. Beim anschließenden rückwärtsrangieren stieß der Pkw noch gegen einen VW. Die Fahrzeugführerin stieg zunächst aus und entfernte sich von der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme durch die verständigten Polizeibeamten kehrte die Unfallverursacherin an die Örtlichkeit zurück. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Marion Scharwatz, PHK'in

Telefon: 06321/854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell