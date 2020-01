Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Männlicher Zeuge nach Ladendiebstahl gesucht

Lambrecht (Pfalz) (ots)

Am 17.01.2020 kam es gegen 17:50 Uhr zu einem Ladendiebstahl in der LIDL-Filiale in der Beerentalstraße in Lambrecht. Drei offensichtlich jugendliche Frauen begaben sich in den Supermarkt um Artikel aus der Auslage zu stehlen. Eine Frau konnte durch einen unbekannten Zeugen beim Stehlen der Gegenstände beobachtet werden. Die drei Täterinnen konnten vor dem Filialleiter und vor dem Eintreffen der Polizeistreife in unbekannte Richtung fliehen. Der männliche Zeuge, welcher den Vorgang beobachtet und den Filialleiter aufmerksam machte wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt unter der Telefonnummer 06321-8540 zu melden.

