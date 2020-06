Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- 38-jähriger Gelddieb von der Polizei festgenommen

Nienburg (ots)

(BER)Am Donnerstagnachmittag, 11.06.2020, gegen 17.30 Uhr, teilte eine Zeugin der Nienburger Polizei mit, dass sich am Bruchhagen eine Person in auffälliger Art und Weise an Autos zu schaffen mache und sogar in einen Pkw hineingegriffen habe. Die Zeugin konnte den Beamten eine ausgezeichnete Personenbeschreibung geben, sowie den Umstand erwähnen, dass der Verdächtige mit einem Fahrrad unterwegs sei. Eine Befragung des Halters des angegriffenen Mercedes ergab, dass der Verdächtige vermutlich 200 EUR daraus entwendet hatte. Die aufgrund dieser Personenbeschreibung zur Fahndung eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzungen stellten gegen 17.45 Uhr den Verdächtigen im Bereich des Lehmwandlungsweges fest. Auf die Aufforderung zum Stehenbleiben reagierte der Mann nicht und konnte sich kurzfristig zwischen mehreren Gebäuden verstecken. Aufgrund eines weiteren Zeugenhinweises fanden die Polizeibeamten den Gesuchten kurz darauf im Nahbereich, versteckt unter einem Gebüsch. Der polizeilich hinreichend bekannte Nienburger wurde durchsucht, wobei zwar kein Bargeld gefunden wurde, dafür aber mitgeführtes Pfefferspray. Dieses stellten die Beamten sicher. Zur Suche nach dem Geld setzte die Polizei einen Spürhund ein, leider ohne Erfolg. Bei dem Verdächtigen kommt neben dem Diebstahlsvorwurf als Erschwerung hinzu, dass er Pfefferspay mitgeführt hatte. Strafrechtlich ist das als Diebstahl mit Waffen zu betrachten. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung konnte der Tatverdächtige nach Hause entlassen werden.

