Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in die Posten-Börse

Auetal - Rehren (ots)

(she) Über das lange Pfingstwochenende, im Zeitraum von Samstag, den 30.05.2020, 16:30 Uhr, bis Dienstag, den 02.06.2020, 08:00 Uhr, stiegen bislang unbekannte Täter in den Sonderposten-Markt "Posten Börse" in Rehren ein und verursachen erheblichen Schaden. Die Einbrecher stiegen über das Dach in den Büroraum des Marktes ein und öffneten gewaltsam den dortigen Tresor. Im Anschluss konnten die Täter unerkannt mit ihrer Tatbeute flüchten. Bislang ist nicht bekannt, ob neben dem Tresorinhalt auch Verkaufswaren aus dem Markt entwendet wurden. Konkrete Hinweise zu den Tätern oder verwendeten Fluchtfahrzeugen liegen derzeit nicht vor. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass die Täter zuvor bereits Gerüststangen von einem angrenzenden Dachbaubetrieb entwendet haben müssen. Diese wurden für den Einbruch benutzt und am Tatort zurückgelassen. Sachdienliche Hinweise und Zeugenbeobachtungen zum Diebstahl und folgendem Einbruch nimmt die Polizei Rinteln unter der Tel.: 05751-9545-0 entgegen.

