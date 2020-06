POL-NI: Ergänzung/Nachtrag zu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/4616693 Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

NIENBURG (jah) - Ergänzend zu dem bereits geschilderten Sachverhalt vom 04.06.2020 hat die Poliezinspektion Nienburg/Schaumburg aus Befragungen heraus neue Hinweise erhalten. Nunmehr wird gezielt nach einem älteren Herrn als Zeuge gesucht, der in den Morgenstunden der jungen Frau direkt nach dem Unfall seine Hilfe angeboten hat. Es liegt keine genaue Beschreibung des Mannes vor, jedoch war dieser auf der Hannoverschen Straße städteinwärts von Penny in Richtung Lehmwandlungsweg gegangen und, um der jungen Frau Hilfe leisten zu können, "regelrecht zur Schülerin gerannt". Dieser Zeuge hat auch in dem unfallverursachenden Audi einen männlichen Fahrzeugführer erkannt. Da die Schülerin nach dem Unfall erst zur Schule ging und anschließend den Unfall meldete, sind die Daten des wichtigen Zeugen leider nicht bekannt. Die Polizei in Nienburg bittet nun diesen älteren Herrn, sich zeugenschaftlich zur Verfügung zu stellen, Tel. 05021-97780.

