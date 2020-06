Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Streitigkeiten zwischen Erntehelfern endet mit Messerstichen

Hoyerhagen (ots)

(opp) Am Dienstagabend, gegen 18:30 Uhr, gipfelte eine bereits den Tag andauernde Streitigkeit zwischen Erntehelfern auf einem Spargelhof in Hoyerhagen in Verletzungen durch Messerstiche. Nach Aussagen verschiedener Erntehelfer und unter Zuhilfenahme einer rumänisch sprechender Angestellten des Produktionsbetriebes konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es schon tagsüber aufgrund nicht mehr festzustellender Probleme, zu verbalen Streitigkeiten und Bedrohungen gekommen war. Hierbei drohte der 31jährige Erntehelfer zunächst mit seinem Spargelstechmesser in die Richtung seiner Kollegen. Später endeten die Aggressionen in der Form, dass der Beschuldigte mit einem richtigen Messer in Richtung des Halses eines 37jährigen Kontrahenten zu stechen versuchte. Nach erfolgreichen Abwehrversuchen verursachte dies am Oberarm des Opfers nicht unerhebliche Stichverletzungen. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass auch sich der Täter bei der Tatausführung an seiner eigenen Hand verletzt hatte. Das Opfer sowie der Beschuldigte wurden mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser verbracht und dort entsprechend versorgt. Die eingesetzten Beamten nahmen noch vor Ort telefonisch Kontakt mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Verden auf, um Folgemaßnahmen zu koordinieren. Das Delikt wurde als gefährliche Körperverletzung eingestuft, welche mit einer empfindlichen Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten geahndet werden kann. Der Beschuldigte muss sich nun neben der gefährlichen Körperverletzung auch in zwei Fällen von Bedrohungen strafrechtlich verantworten.

