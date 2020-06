Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Präventivkontrollen

Bückeburg/Obernkirchen (ots)

(ma)

Ehrenamtlicher Helfer:

Gestern Vormittag meldeten sich mehrere Bürger telefonisch auf der Polizeiwache in Bückeburg, weil ein Mann, u.a. in der Fürst-Ernst-Straße, für Kinderhospize und Kinderkrankenhäuser an der Haustür warb.

Der ehrenamtliche Helfer einer sozialen Einrichtung hatte sich vor seiner Werbeaktion ordnungsgemäß bei der Polizei Bückeburg angemeldet und wurde überprüft.

Dachdecker überprüft:

Anwohner der Straße "Im Küsterfelde" in Obernkirchen meldeten gestern gg. 11.30 Uhr reisende Dachdecker bei der Polizei in Obernkirchen. Die Beamten kontrollierten die Angestellten eines Osnabrücker Dachdeckerunternehmens, wobei keine gesetzlichen Verstöße festgestellt wurden. Die Überprüften verließen nach der polizeilichen Kontrollaktion dennoch die Örtlichkeit.

