Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 400 EUR Schaden durch Sachbeschädigung

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am 06.06.20 gegen 16.30 Uhr wurde der Polizei eine Vandalismustat am Pavillion des SV Erichshagen in der Waldstraße gemeldet. Verantwortliche des Vereins hatten festgestellt, dass eine in die Pavillionwand eingelassene Glasscheibe beschädigt worden war. Ein ca. 60 x 70 cm großes Loch klaffte in der Mitte des Glases. Der Pavillion dient, obwohl im Eigentum des SV Erichshagen stehend und somit stillschweigend geduldet, als Treffpunkt vor allem für jüngere Menschen. Zeugen hatten in unmittelbarer Tatortnähe Heranwachsende wahrgenommen, von denen einer kurioserweise seine Krankenversicherungskarte im Pavillion verloren hatte. Weiterhin wurden im Pavillion zahllose Zigarettenreste und verschiedene Getränkeflaschen vorgefunden. Die eingesetzten Beamten stellten zusätzlich auf dem gepflasterten Boden Blut fest, welches augenscheinlich von einer frischen Verletzung herrührte; das Blut wurde als Beweismittel gesichert. Ob und inwieweit der Verlierer der Versicherungskarte als Tatbeteiligter in Frage kommt, gilt es für die PI Nienburg/Schaumburg zu ermitteln.

